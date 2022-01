Entro fine mese il Registro delle opposizioni potrebbe aprirsi ai cellulari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Entro la fine di gennaio potrebbe arrivare il provvedimento che consentirà di includere i numeri mobile nel Registro delle opposizioni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ladi gennaioarrivare il provvedimento che consentirà di includere i numeri mobile nelL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il matematico Sebastiani (Cnr): “Prevista una discesa. Poi con saldi, scuole e Omicron entro un mese in zona… - xsupernowa : RT @l_patrizia: Mi prenoto alle poste. Arrivo. C'è la fila. Mi avvicino all'entrata e, per educazione, dico alle persone presenti che ho la… - anodo59 : RT @ElioLannutti: Vaccini, 16 milioni di “idonei” per l’anticipo della terza dose. Ma con il ritmo previsto dal piano di Figliuolo solo 9 m… - LazzariniDavide : RT @androidworldit: Il viceministro dello Sviluppo economico ha dichiarato che l'iter è completato. Già da fine gennaio sarà possibile inse… - PidgeonMaddox : buongiorno ormai mi sono arresa e ho appena deciso che se non escono i casting entro fine gennaio, l'1 febbraio parto per budapest -