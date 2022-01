Il Liverpool nel mirino: chiesta un’indagine per false positività (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Liverpool si sta mettendo in mostra come una delle migliori squadre in circolazione, la compagine di Klopp è in grado di lottare per importanti obiettivi in campionato e Champions League. Nel frattempo è scoppiato un caso che riguarda il club e che potrebbe portare conseguenze. Secondo quanto riporta The Athletic diversi club starebbero mettendo pressione alla English Football League con la richiesta di apertura di un’indagine per le false positività al Covid di diversi calciatori del Liverpool che hanno portato al rinvio della partita di Coppa contro l’Arsenal dello scorso 6 gennaio. La situazione è uscita allo scoperto dopo che Klopp ha dichiarato che all’interno del focolaio molti calciatori erano falsi positivi. Le altre squadre inglesi hanno lamentato un rinvio ingiustificato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilsi sta mettendo in mostra come una delle migliori squadre in circolazione, la compagine di Klopp è in grado di lottare per importanti obiettivi in campionato e Champions League. Nel frattempo è scoppiato un caso che riguarda il club e che potrebbe portare conseguenze. Secondo quanto riporta The Athletic diversi club starebbero mettendo pressione alla English Football League con la ridi apertura diper leal Covid di diversi calciatori delche hanno portato al rinvio della partita di Coppa contro l’Arsenal dello scorso 6 gennaio. La situazione è uscita allo scoperto dopo che Klopp ha dichiarato che all’interno del focolaio molti calciatori erano falsi positivi. Le altre squadre inglesi hanno lamentato un rinvio ingiustificato ...

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - CalcioWeb : I club contro il #Liverpool: chiesta l'apertura di un'indagine per false positività - TheGreatGrey2 : Quindi De Laurentiis ha azioni anche nel Liverpool? - robig1964 : RT @mariobianchi18: L'#11gennaio 1963 viene pubblicato il primo storico single dei #Beatles, si intitola 'Please Please Me' e con questo br… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: L'#11gennaio 1963 viene pubblicato il primo storico single dei #Beatles, si intitola 'Please Please Me' e con questo br… -