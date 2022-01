Amici 21 | Rudy Zerbi ha una notizia per Elena e Paily | un altro sfidante

Advertising

361_magazine : - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: La decisione del prof Rudy Zerbi, l'ingresso di Paily in casetta e la reazione di Elena, la sfida di Cristiano… Questo… - M4N1TA : quanto mi sta sul cazzo rudy ad amici - guccihyungx : RT @lacasadiunpoeta: rudy zerbi lotterà per la sua ospitata ad amici - la_akasette : @ArtecoLily @coxighi Io amici lo vedevo negli anni 2000 e ora ? completamente diverso da allora. Oggi se non sforni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rudy

Zerbi e Todaro, siparietto su Francesca Tocca ad2021/ "Sono un uomo..."21, Elena e Paily a confronto: chi resterà nella scuola? Nella puntata del daytime dell'11 gennaio 2022,...2021. Arisa è tornata in studio, non come insegnante ma in qualità di ospite e giudice dei ragazzi.fa una pesante insinuazione su Arisa e lo studio resta in silenzio.2021 è finalmente tornato sul piccolo schermo dopo le vacanze di fine e inizio anno. Gli allievi continuano ad affrontare ...Rudy Zerbi ha fatto infuriare il pubblico di Amici 21. L'insegnante di canto lo ha fatto per l'ennesima volta. Ecco che cosa è successo.Amici 21, anticipazioni e diretta daytime 11 gennaio: Elena e Paily a confronto per il banco, Alice sceglie il suo professore ...