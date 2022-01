Incendio a Paderno | intervento dei vigili del fuoco per un auto avvolta dalle fiamme

(Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella serata di ieri, domenica 9 gennaio, idelsono intervenuti aDugnano, in via Corelli, per l’di una vettura. Poco dopo le 20:15, un’pompa del distaccamento di Desio si è presentata sul luogo del rogo. L’era completamentema, fortunatamente, non si segnalano feriti. Sono in corso tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

