Bonus prima casa 2022 | requisiti e come fare domanda

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembreilrivolto ai giovani sotto i trentasei anni:accederviaccedere all’incentivo (Fonte: Pixabay)La Legge di Bilancio 2021 prevede un’agevolazione per i giovani sotto i trentasei anni che consentirà loro di poter acquistare più facilmente la. L’Esecutivo ha, infatti, prorogato fino al 31 dicembreil termine per permettere agli under 36 di sottoscrivere un contratto di mutuo garantito e beneficiando di numerose agevolazioni fiscali. Nell’anno appena terminato le richieste inoltrare ammontano a circa quarantaseimila. Le risorse sono stata stanziate per un ammontare pari a 242 milioni per mutui fino ad un massimo di ...