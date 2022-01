Pakistan nella morsa del gelo: più di 40 le vittime delle bufere di neve, tra cui diversi bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) Tragico inizio dell’anno in Pakistan, colpito da bufere di neve che hanno sommerso il Paese, uccidendo almeno 44 persone, tra cui si contano diversi bambini. La neve è caduta abbondantemente, in alcune località si registrano un metro e 20 centimetri di precipitazioni, con temperature scese a -8°. Altissimo il numero delle vittime a Murree, località montana meta del turismo invernale, dove migliaia di veicoli sono rimasti bloccati e almeno 21 turisti sono morti per ipotermia. Pakistan, 44 persone sono morte nelle bufere di neve Il Pakistan sommerso dalla neve conta le vittime delle precipitazioni che hanno causato decine di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Tragico inizio dell’anno in, colpito dadiche hanno sommerso il Paese, uccidendo almeno 44 persone, tra cui si contano. Laè caduta abbondantemente, in alcune località si registrano un metro e 20 centimetri di precipitazioni, con temperature scese a -8°. Altissimo il numeroa Murree, località montana meta del turismo invernale, dove migliaia di veicoli sono rimasti bloccati e almeno 21 turisti sono morti per ipotermia., 44 persone sono morte nellediIlsommerso dallaconta leprecipitazioni che hanno causato decine di ...

