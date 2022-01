L’obbligo vaccinale nel resto d’Europa (Di domenica 9 gennaio 2022) Per ora solo l'Austria ha annunciato l'introduzione di un obbligo per tutta la popolazione: altri paesi stanno facendo invece come l'Italia Leggi su ilpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Per ora solo l'Austria ha annunciato l'introduzione di un obbligo per tutta la popolazione: altri paesi stanno facendo invece come l'Italia

Advertising

borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - pietroraffa : ?? Grillo:'L'obbligo vaccinale evoca immagini orwelliane' Disse colui che fa passare decisioni istituzionali da un… - morry74 : Procedure e polemiche sulle multe per chi viola l’obbligo vaccinale - FedericoSaltato : RT @enricoI00: Ricordatevi che non c’è nulla di scientifico nel non porre l’obbligo vaccinale per tutti gli over 12, già da un bel po’ di t… -