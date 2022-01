Live Napoli-Sampdoria 1-0 Un grandissimo gol di Petagna! (Di domenica 9 gennaio 2022) In un momento di grande ansia, tra ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che il Napoli ha saputo brillantemente... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 gennaio 2022) In un momento di grande ansia, tra ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che ilha saputo brillantemente...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - MCriscitiello : Napoli atterrato a Torino ma asl di Torino potrebbe bloccare tutto. Live adesso ?????????????????????? @tvdellosport - beliceweb : Live Napoli - Sampdoria: Scopri tutti gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ?? Sono appena terminati i primi tempi: #Napoli in vantaggio con #Petagna, tris #Atalanta in trasferta ??? #NapoliSamp… - sportli26181512 : LIVE Napoli-Samp 1-0: mezza rovesciata pazzesca di Petagna, che gol! -