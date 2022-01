Highlights e gol Inter-Lazio 2-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. A San Siro inizio di partita convincente da parte dei padroni di casa che segnano con Lautaro Martinez ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. La gioia del gol però viene solamente rimandata di qualche minuto quando Bastoni pesca l’angolino e batte l’incolpevole Strakosha. Lareagisce e, approfitta di una disattenzione di tutta la retroguardia nerazzurra e Immobile a porta vuota sigla il gol del pareggio. Nella ripresa l’però ripassa in vantaggio con la capocciata vincente di Skriniar e si riprende la testa della classifica. SportFace.

