Tuanzebe | esordirà contro la Sampdoria?

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Napoli ha ufficialmente acquistato, in prestito fino al termine della stagione, Axel. Il difensore inglese del Manchester United ha trascorso giornate molto intense, giovedì è arrivato in Italia per visite mediche e firma. Ieri doppio volo, ritorno a Londra per completare la documentazione utile al suo passaggio in azzurro, e la sera è rientrato a Napoli.NapoliSpalletti lo avrà a disposizione oggi per la prima volta, unica in vista del match di domani al Maradonala. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, considerato la situazione di emergenza in casa Napoli, Spalletti potrebbe replicare come fatto con Anguissa, che esordì due giorni dopo essere arrivatola Juventus.