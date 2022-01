Inter-Lazio, Sarri: “Stadi chiusi? Spero di no o mi passerà la voglia di andare in campo” (Di sabato 8 gennaio 2022) Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, in vista di Inter-Lazio, big match valevole per la Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste ha commentato brevemente il pari con l’Empoli, per poi focalizzarsi sul confronto di San Siro con i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sarri ha successivamente virato il proprio discorso sui singoli, con Lucas Leiva e Felipe Anderson in evidenza, per poi concludere con un giudizio sulla possibile chiusura degli Stadi e la situazione relativa al Covid-19. Di seguito le considerazioni dell’allenatore della Lazio, divise per argomento specifico trattato. ERRORI – “Stiamo facendo qualche errore di troppo, di reparto. Non parlo solo della difesa, ma in generale anche per quanto riguarda il ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Maurizioha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, in vista di, big match valevole per la Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste ha commentato brevemente il pari con l’Empoli, per poi focalizzarsi sul confronto di San Siro con i nerazzurri di Simone Inzaghi.ha successivamente virato il proprio discorso sui singoli, con Lucas Leiva e Felipe Anderson in evidenza, per poi concludere con un giudizio sulla possibile chiusura deglie la situazione relativa al Covid-19. Di seguito le considerazioni dell’allenatore della, divise per argomento specifico trattato. ERRORI – “Stiamo facendo qualche errore di troppo, di reparto. Non parlo solo della difesa, ma in generale anche per quanto riguarda il ...

Inter : ??? | #INTERPODCAST Volete sapere come arrivare preparati a #InterLazio? Allora ascoltate il nuovo episodio di Ki… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #InterLazio ?? - MarcoBarzaghi : Niente 0 a 3 a tavolino, Bologna Inter sub judice e Calhanoglu non può giocare con la Lazio! - cmdotcom : Serie A, le probabili formazioni della seconda di ritorno: Inter-Lazio, Roma-Juve e le altre, per tutti incognita C… - milivnkovic : RT @sergeeej21: Lazio vs Inter Sabato 16 Ottobre 2021 O' calipp te piace, by @OfficialSSLazio #LazioInter -