Caso Djokovic | nella bufera l' organizzazione | informazioni errate Ma Tiley si difende

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il pasticciaccio di Melbourne, conchiuso in un hotel per rifugiati e in attesa di sapere se sarà rimpatriato a causa del suo visto non valido, è esploso nelle mani di Tennis Australia, la ...

Il pasticciaccio di Melbourne, conchiuso in un hotel per rifugiati e in attesa di sapere se sarà rimpatriato a causa del suo visto non valido, è esploso nelle mani di Tennis Australia, la federazione che avrebbe dato ...Rimanendo in tema, la vicenda di Novakormai ha superato i confini dello sport, diventando unmediatico globale, in attesa che lunedì venga prese una decisione definitiva su una sua ...Tennis Australia avrebbe dato ai giocatori non vaccinati indicazioni valide solo per i cittadini australiani. Il n.1 di TA: "Ci incolpano ma abbiamo fatto un grande lavoro" ...La tennista ceca Renata Voracova ha affermato di essere stata rinchiusa nello stesso centro di Djokovic dopo che le è stato revocato il visto. "Mi portano da mangiare e c'è una guardia in corridoio. T ...