Obbligo vaccinale per i cinquantenni, 100 euro di multa per chi non è in regola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri con l'Obbligo vaccinale per i cinquantenni prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'Obbligo vaccinale a partire dal 1° febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'Obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista - sottolineano le stesse fonti - una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione ...

