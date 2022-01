In Veneto nuovo picco dei contagi: 16.871 casi in 24 ore e 28 morti. Quasi 1.400 ricoverati in area Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma l’aumento di contagi da Coronavirus in Veneto. Oggi, 5 gennaio, sono 16.871 i positivi tracciati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750. Dal bollettino diffuso oggi, la Regione ha segnalato anche 28 decessi legati al Covid-19: in totale, le vittime della pandemia nel territorio salgono a 12.473. Crescono rispetto a ieri 4 gennaio, i dati ospedalieri (anche se più lentamente): i ricoveri in area non critica sono 1.395 (+29) e quelli in terapia intensiva sono 211 (+2). Alla luce del peggioramento dei contagi, aumenta il bilancio degli attualmente positivi al virus: a oggi se ne contano 136.723. Immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO MARTINELLI Leggi anche: In Veneto nuovo picco di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma l’aumento dida Coronavirus in. Oggi, 5 gennaio, sono 16.871 i positivi tracciati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750. Dal bollettino diffuso oggi, la Regione ha segnalato anche 28 decessi legati al-19: in totale, le vittime della pandemia nel territorio salgono a 12.473. Crescono rispetto a ieri 4 gennaio, i dati ospedalieri (anche se più lentamente): i ricoveri innon critica sono 1.395 (+29) e quelli in terapia intensiva sono 211 (+2). Alla luce del peggioramento dei, aumenta il bilancio degli attualmente positivi al virus: a oggi se ne contano 136.723. Immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO MARTINELLI Leggi anche: Indi ...

