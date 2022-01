Covid: dove sono finiti i tamponi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con il boom di casi, i test diagnostici (quasi tutti importati dalla Cina) sono ormai introvabili. E c’è già chi ne ha fatto un ricco business. sono la merce più ricercata del momento i tamponi e, secondo quella regola beffarda della domanda-offerta, si sono tramutati nell’oro di questa pandemia. In pochi giorni in tutta Italia si è registrato un aumento del 20% degli esami effettuati, con picchi di 900.000 prestazioni quotidiane. Una psicosi che si riversa sulle farmacie, con personale già allo stremo, e che prelude a un crollo del sistema. «La situazione è drammatica» afferma Luca Marini, broker di dispositivi medici. «Praticamente tutti i tamponi arrivano dalla Cina, il bacino che rifornisce il mondo intero. In Italia i più diffusi sono i Clungene, Lipu e AndLucky che al momento ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con il boom di casi, i test diagnostici (quasi tutti importati dalla Cina)ormai introvabili. E c’è già chi ne ha fatto un ricco business.la merce più ricercata del momento ie, secondo quella regola beffarda della domanda-offerta, sitramutati nell’oro di questa pandemia. In pochi giorni in tutta Italia si è registrato un aumento del 20% degli esami effettuati, con picchi di 900.000 prestazioni quotidiane. Una psicosi che si riversa sulle farmacie, con personale già allo stremo, e che prelude a un crollo del sistema. «La situazione è drammatica» afferma Luca Marini, broker di dispositivi medici. «Praticamente tutti iarrivano dalla Cina, il bacino che rifornisce il mondo intero. In Italia i più diffusii Clungene, Lipu e AndLucky che al momento ...

