"Ospedali in sofferenza". Rezza: rialziamo la guardia
Il direttore del ministero della Salute lancia l'allarme sull'impatto di Omicron. "L'attenzione si è abbassata: troppi assembramenti. Ed è tornata l'influenza" di ILARIA ULIVELLI

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali sofferenza "Ospedali in sofferenza". Rezza: rialziamo la guardia Il direttore del ministero della Salute lancia l'allarme sull'impatto di Omicron. "L'attenzione si è abbassata: troppi assembramenti. Ed è tornata l'influenza" di ILARIA ULIVELLI

Il cardinale Zuppi: 'non perdere l'opportunità della ripresa'. E lancia un nuovo appello a vaccinarsi ... ha aggiunto il cardinale, in luoghi come gli ospedali le persone 'soffrono da due punti di vista. ...che con tanta professionalità e con tanta perseveranza permette di affrontare la sofferenza, di ...

Covid, ricoverate due gestanti e un neonato Tsunami di casi a Capodanno nel teramano: 1.909 nelle ultime 48 ore. Ieri 835 contagi, compreso un bimbo di un anno e un anziano di 95. Mai così tanti. Sale anche il numero di ricoveri: 18 ...

