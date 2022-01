Napoli | niente controproposta ad Insigne | addio sempre più vicino

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilnon ha fatto nessunaad, il suosembrapiùIlnon ha offerto nessunaad. L’del capitano èpiù. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L’offerta di Toronto è molto allettante economicamente parlando e non ha nulla a che vedere con i 3.5 offerti da De Laurentiis. Ora è l’esterno che dovrà fare una scelta: soldi o amore per. Intanto nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con gli emissari del Toronto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GuidoDeMartini : NIENTE fuochi d'artificio a Napoli. A partire dalle h 16 del 31-12 e fino alle h 24 del 1-1 a Napoli sarà vietato l… - marzietta1967 : RT @PBerizzi: Dopo tre giorni forse è il caso di chiedere. Giorgia Meloni approva il brindisi fascista con saluto romano dei suoi dirigenti… - eughen61 : RT @PBerizzi: Dopo tre giorni forse è il caso di chiedere. Giorgia Meloni approva il brindisi fascista con saluto romano dei suoi dirigenti… - GiordanoBattini : RT @PBerizzi: Dopo tre giorni forse è il caso di chiedere. Giorgia Meloni approva il brindisi fascista con saluto romano dei suoi dirigenti… - sardo1951 : RT @PBerizzi: Dopo tre giorni forse è il caso di chiedere. Giorgia Meloni approva il brindisi fascista con saluto romano dei suoi dirigenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente

IlNapolista

... ma per questa metà del 2022 non vuole accontentarsi:club secondari, dopo i no ricevuti dae Roma accetterà solo sfide di livello....11/09/2021 - campionato di calcio serie A /- Juventus / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano Ieri il Consiglio di Lega Serie A è stato inflessibile:...Chiariamolo subito: i fuochi d’artificio non c’entrano niente. La nebbia che dalla sera del 31 dicembre sta avvolgendo Napoli e tutto il golfo è colpa dell’aria ...“Due uccelli con una pietra”, è la variante inglese del vecchio adagio italiano. L’Inter ha un canale aperto da giorni con l’Inghilterra, zona Liverpool, e vorrebbe proprio fare cadere un paio di picc ...