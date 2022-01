Covid | Bernini | ' super green pass a tutte attività lavorative'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Ilva esteso subito alese non vogliamo essere travolti dai contagi che crescono in modo esponenziale. Nessuno, ad esempio, vuole il ritorno alla didattica a distanza, ma è illusorio pensare di risolvere il problema in una settimana dotandole aule di adeguati impianti di aerazione, per cui la proposta dei governatori di garantire le lezioni in presenza ai vaccinati non può essere liquidata senza un adeguato approfondimento". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Le dichiarazioni di principio -aggiunge- devono necessariamente fermarsi davanti al principio di realtà, oltre che alla logica della riduzione del danno, e non si può certo correre il ...