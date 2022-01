Addio a Gianni Celati | lo scrittore del romanzo ' Comiche'

(Di lunedì 3 gennaio 2022) 84 anni, noto anche per i saggi e le traduzioni di James Joyce, si è spento a Brighton, in Inghilterra, dove viveva da più di 30 anni. Franceschini: grande, mai banale

84 anniCelati, noto anche per i saggi e le traduzioni di James Joyce, si è spento a Brighton, in Inghilterra, dove viveva da più di 30 anni. Franceschini: grande scrittore, mai banaleOltre ai romanzi, traduzioni, scritti critici e alla sua saggistica,Celati ci lascia anche quattro bellissimi documentari: Strada provinciale delle anime (1991), Il mondo di Luigi Ghirri (...Osservatore curioso e inquieto del mondo, docente anti-accademico, traduttore capace di rielaborare lo spirito dei grandi autori della letteratura internazionale da Joyce a Melville, Gianni Celati è m ...Lo scrittore e critico letterario è scomparso in Inghilterra a 84 anni. Nel 1999 fu inoltre autore del documentario “Il mondo di Luigi Ghirri” ...