Covid e influenza | primo caso in Israele di combinazione tra virus

(Di domenica 2 gennaio 2022)ha rilevato il suoditra infezione da coronacontemporaneamente in una donna incinta non vaccinata, infetta da entrambi i, che ha partorito all’ospedale di Beilinson. La paziente ha mostrato sintomi lievi, sebbene non fosse vaccinata. Il ministero della Salute israeliano sta studiando ilper verificare che ladei duenon causi una malattia più grave. “Le malattie sono dello stesso tipo, virali e causano mancanza di respiro, poiché entrambe attaccano il tratto respiratorio superiore”, ha spiegato Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento di ginecologia dell’ospedale, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘The Times of Israel’. Se ...

In questo modo ildiverrebbe endemico e quindi simile a una normale, con un tasso di mortalità contenuto, facilmente arginato dai vaccini , che ancora una volta confermano di essere ...Per il "ritorno alle norme pre -bisogna arrivare al 70 per cento della popolazione globale ...in una "situazione endemica" più paragonabile a un comune virus del raffreddore o dell', ha ...Una mutazione più buona che sta trasformando la pandemia in endemia? Dal Paese in cui è stata scoperta arrivano segnali incoraggianti ...Scoperto il primo caso in Sicilia dopo un anno e mezzo. Il docente all'Università di Palermo lancia l'allarme: "Gli ospedali rischiano il collasso” ...