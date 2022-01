Ciclocross oggi | Coppa del Mondo Hulst 2022 | orari | canale tv | programma | streaming

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ladeldiè arrivata alla sua tredicesima e terzultima tappa della stagione 2021/22.domenica 2 gennaio si corre ad, nei Paesi Bassi, primo appuntamento dinel nuovo anno. Per questa tappa sono previsti solo le gare per le categorie Elite, mentre U23 e Junior torneranno il 16 gennaio a Flamanville, in Francia. La stagione si avvicina quindi al suo termine con Eli Iserbyt e Lucinda Brand molto vicini ad aggiudicarsi la vittoria nella classifica generale didel. Classificadelmaschile 2021/22: Eli Iserbyt vicinissimo alla conquista della generaleche inizierà con la corsa femminile alle 13:40, dove la ...

Il percorso offre il meglio delgrazie all'alternarsi di salite, discese tecniche, ... Ora lui e Aerts (quarto a 1'16') sono separati da 1'20', distacco difficile da colmare, ma non ...La Coppa del Mondo di Ciclocross è arrivata alla sua tredicesima e terzultima tappa della stagione 2021/22. Oggi domenica 2 gennaio si corre ad Hulst, nei Paesi Bassi, primo appuntamento di Coppa nel ...Wout batte Tom Pidcock a Baal al termine di una prova spettacolare: il 2022 si annuncia benissimo. Battaglia anche nella gara femminile ed ennesimo successo per Lucinda Brand davanti a una ritrovata A ...