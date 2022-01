Assegno unico e universale: ecco l'informativa dell'INPS per dipendenti e autonomi - SCARICA ALLEGATO (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal mese di marzo 2022 , l’Assegno unico verrà erogato direttamente dall’INPS a seguito della domanda del lavoratore presentata tramite il sito dell’INPS, i patronati o il Contact center dell’Istituto.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal mese di marzo 2022 , l’verrà erogato direttamente dall’a seguitoa domanda del lavoratore presentata tramite il sito, i patronati o il Contact center’Istituto....

Advertising

elenabonetti : Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - elenabonetti : Il 2021 si chiude con l’Assegno unico e universale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un impegno che abbiamo preso e… - FMGibellini : RT @elenabonetti: Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - PigiPensosi : RT @ilgiornale: Il nuovo anno si apre con molte novità sul fronte economico. Dall'aumento delle bollette all'assegno unico universale per i… -