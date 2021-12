Paolo Calissano trovato morto in casa sua: l’attore aveva 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo. l’attore Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma. aveva 54 anni. Paolo sarebbe deceduto per un mix di farmaci. Nella sua abitazione sarebbero state trovate diverse confezioni di medicinali. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Calissano aveva preso parte a numerose fiction. Nel 2004 partecipò anche come concorrente al reality l’Isola dei famosi, ma dovette ritirarsi per infortunio. l’attore salí alla ribalta anche per i numerosi guai giudiziari. Da parte di tutto lo staff di IsaeChia condoglianze alla famiglia. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo.è statosenza vita nella suadi Roma.54sarebbe deceduto per un mix di farmaci. Nella sua abitazione sarebbero state trovate diverse confezioni di medicinali. Le indagini dei carabinieri sono in corso.preso parte a numerose fiction. Nel 2004 partecipò anche come concorrente al reality l’Isola dei famosi, ma dovette ritirarsi per infortunio.salí alla ribalta anche per i numerosi guai giudiziari. Da parte di tutto lo staff di IsaeChia condoglianze alla famiglia. L'articolo proviene da Isa e Chia.

