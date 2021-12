**Quirinale: Borghi (Pd), 'finchè Berlusconi in campo discussione congelata'** (2) (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Onorevole Borghi, quale è il quadro politico a cui si riferisce? "L'attuale maggioranza di governo. Anche per quello che sta accadendo in queste ore che ha conseguenze sul piano sociale, economico e sanitario". "Le ragioni che hanno portato alla nascita del governo Draghi sono ancora tutte sul tavolo e quindi giustificano anche il fatto che questa maggioranza vada avanti fino al 2023 per due ragioni: una sanitaria nella lotta per uscire dall'emergenza Covid e una legata all'applicazione del Pnrr e quindi alla lotta per uscire dall'emergenza. A questo quadro politico non si possono sovrapporre iniziative spurie o unilaterali...". Come l'ipotesi Berlusconi... "Sta congelando la discussione. La maggioranza di governo deve definire il quadro politico, questo non è avvenuto e per questo dico che siamo ancora al calcio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Onorevole, quale è il quadro politico a cui si riferisce? "L'attuale maggioranza di governo. Anche per quello che sta accadendo in queste ore che ha conseguenze sul piano sociale, economico e sanitario". "Le ragioni che hanno portato alla nascita del governo Draghi sono ancora tutte sul tavolo e quindi giustificano anche il fatto che questa maggioranza vada avanti fino al 2023 per due ragioni: una sanitaria nella lotta per uscire dall'emergenza Covid e una legata all'applicazione del Pnrr e quindi alla lotta per uscire dall'emergenza. A questo quadro politico non si possono sovrapporre iniziative spurie o unilaterali...". Come l'ipotesi... "Sta congelando la. La maggioranza di governo deve definire il quadro politico, questo non è avvenuto e per questo dico che siamo ancora al calcio ...

