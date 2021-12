Il professor Bassetti non ci sta: “L’Italia è diventata un tamponificio!” (Di martedì 28 dicembre 2021) In passato il professor Matteo Bassetti ci ha già abituato a dichiarazioni più o meno roboanti. Ma, tutto sommato, il virologo si è sempre mantenuto in linea con i diktat del Governo e dell’autorità sanitaria. Questa volta però il professore sembra particolarmente arrabbiato. “L’Italia è diventata un tamponificio e sarà difficile uscirne”. Il monito di Matteo Bassetti è chiaro. Bisogna evitare che L’Italia si immobilizzi a causa dei tamponi. C’è di sicuro un utilizzo spropositato di tamponi in questi ultimi giorni da parte della popolazione, e di conseguenza si bloccano farmacie, laboratori di analisi e ospedali. “Tra qualche giorno rischiamo di avere dieci milioni di italiani a casa”, avverte il virologo. Come uscirne? Secondo Bassetti c’è bisogno di ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021) In passato ilMatteoci ha già abituato a dichiarazioni più o meno roboanti. Ma, tutto sommato, il virologo si è sempre mantenuto in linea con i diktat del Governo e dell’autorità sanitaria. Questa volta però ile sembra particolarmente arrabbiato. “un tamponificio e sarà difficile uscirne”. Il monito di Matteoè chiaro. Bisogna evitare chesi immobilizzi a causa dei tamponi. C’è di sicuro un utilizzo spropositato di tamponi in questi ultimi giorni da parte della popolazione, e di conseguenza si bloccano farmacie, laboratori di analisi e ospedali. “Tra qualche giorno rischiamo di avere dieci milioni di italiani a casa”, avverte il virologo. Come uscirne? Secondoc’è bisogno di ...

