Advertising

Gazzettino : Auto esce di strada e si accartoccia nel fossato: il conducente finisce in ospedale Foto - NapoliToday : #Incidentistradali Esce fuori strada e si schianta con l'auto contro un bar: le immagini - infoitinterno : Verzuolo: auto esce di strada e termina la corsa contro un muretto - PiacenzaSera : Auto esce di strada e finisce nel giardino di un’abitazione #rottofreno #piacenza #incidentipiacenza - PiacenzaSera : Auto esce di strada e finisce nel giardino di un’abitazione - Poco dopo le 20 di lunedì 27 dicembre lungo la via Em… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto esce

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Incidente alle 23 del 27 dicembre in via Pira a Barbarano Mossano, un'è uscita autonomamente di strada, il conducente è rimasto ferito. L'è finita in un fossato, i vigili del fuoco di Lonigo hanno estratto dalle lamiere il conducente e lo hanno affidato ai sanitari del Suem che lo hanno portato in ospedale. Sul posto i carabinieri ...A San Giuseppe Vesuviano lo scorso 24 dicembre si è rischiata la tragedia . In un filmato ( clicca qui per guardare il video ), segnalato anche al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si ...BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Incidente alle 23 del 27 dicembre in via Pira a Barbarano Mossano, un'auto è uscita autonomamente di strada, il conducente è rimasto ferito.Incidente alle 23 del 27 dicembre in via Pira a Barbarano Mossano, un'auto è uscita autonomamente di strada, ...