Sci alpino | programma seconda prova Bormio oggi | orari | startlist | pettorali di partenza

Si torna in azione sulla Stelvio. Dopo la prima prova della discesa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 disputata ieri che ha visto il miglior crono del nostro Matteo Marsaglia, anche nella giornata odierna si fa sul serio in quel di Bormio. Si tratterà dell'ultima opportunità per gli "Uomini-Jer" per fare confidenza sulla splendida e durissima pista valtellinese, dato che domani si gareggerà alle ore 11.30, prima dei superG delle giornate successive (il secondo sarà il recupero di quello non disputato a Lake Louise) con inizio sempre alle ore 11.30. Sulla "Stelvio", Dominik Paris ha sempre dettato legge, come gli austriaci, per cui oggi il nostro portacolori ed i vari Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr cercheranno le linee ideali per presentarsi nel migliore dei modi al cancelletto di partenza.

