AJ Styles: “Non volevo combattere contro Omos, stasera sarò costretto a batterlo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) AJ Styles è stato definito come uno dei migliori lottatori professionisti sia dai fan che dai colleghi. Continua a lavorare ad alto livello nonostante l’età e continua a stupire. Dalla sua apparizione nella Royal Rumble del 2016, AJ si è cementato come uno dei migliori lavoratori in-ring di tutta la WWE. Ha avuto grandi match con diversi grandi nomi della compagnia. Tuttavia, non è un buon momento per lui, dato che Omos gli si è rivoltato contro nell’episodio della scorsa settimana di Monday Night Raw, rompendo di fatto il loro tag team. Molti fan hanno ritenuto che questa rottura sia stata molto brusca e senza senso. Durante un’intervista nel backstage del live event al Madison Square Garden, Styles ha detto che non ha mai voluto combattere contro Omos e poi ha ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) AJè stato definito come uno dei migliori lottatori professionisti sia dai fan che dai colleghi. Continua a lavorare ad alto livello nonostante l’età e continua a stupire. Dalla sua apparizione nella Royal Rumble del 2016, AJ si è cementato come uno dei migliori lavoratori in-ring di tutta la WWE. Ha avuto grandi match con diversi grandi nomi della compagnia. Tuttavia, non è un buon momento per lui, dato chegli si è rivoltatonell’episodio della scorsa settimana di Monday Night Raw, rompendo di fatto il loro tag team. Molti fan hanno ritenuto che questa rottura sia stata molto brusca e senza senso. Durante un’intervista nel backstage del live event al Madison Square Garden,ha detto che non ha mai volutoe poi ha ...

Advertising

D3FENCELES2 : RT @xrightxnowx: ??CERCO 1/2 BIGLIETTI PER HARRY STYLES LOVE ON TOUR TORINO O BOLOGNA?? vi chiedo per favore di RT e se pensate di non usar… - will_nini : @annx1d @Harry_Styles @f4blp93 @Louis_Tomlinson @lasoftommo non io sposata con harry - Zona_Wrestling : #WWE AJ Styles: 'Non volevo combattere contro Omos, stasera sarò costretto a batterlo' - - ciao38382 : RT @lessmisseslou: arrivo a 3000 prima del 2022? no? vabbè rt per favore, ricambio tuttx e vi regalo mr harry styles (sono limitata quindi… - _martina357 : RT @lessmisseslou: arrivo a 3000 prima del 2022? no? vabbè rt per favore, ricambio tuttx e vi regalo mr harry styles (sono limitata quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Styles Non Damiano dei Måneskin: sarà Paul Newman in un film? ... le belle sorprese non finiscono qui. Secondo alcune indiscrezioni, il frontman della band Damiano ... da Justin Timberlake a Jared Leto, da JLo a Harry Styles. E, per rimanere in Italia, Emma Marrone, ...

L'irresistibile leggerezza del tulle Il tulle non dà il meglio di sé solo nelle serate importanti, con clutch gioiello e scarpe da ... oggi è diventato rock, sovversivo e persino gender neutral , da quando Harry Styles lo sfoggia spesso e ...

AJ Styles: “Non volevo combattere contro Omos, stasera sarò costretto a batterlo” Zona Wrestling "Come parodia dell'intelligenza, Cacciari ha raggiunto la perfezione" Per Alfonso Berardinelli questa intervista è come se non esistesse. “Se un testo non lo vedo stampato – dice – per me è come se non ci fosse”. Forse è per la stessa ragione che ha accettato di parlare ...

Orientamento sessuale di Federico Fashion Style, parla la moglie Da quando Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è diventato un volto molto riconoscibile della tv e dei social italiani, in tanti hanno iniziato a mettere in dubbio il fatto che sia eteros ...

... le belle sorpresefiniscono qui. Secondo alcune indiscrezioni, il frontman della band Damiano ... da Justin Timberlake a Jared Leto, da JLo a Harry. E, per rimanere in Italia, Emma Marrone, ...Il tulledà il meglio di sé solo nelle serate importanti, con clutch gioiello e scarpe da ... oggi è diventato rock, sovversivo e persino gender neutral , da quando Harrylo sfoggia spesso e ...Per Alfonso Berardinelli questa intervista è come se non esistesse. “Se un testo non lo vedo stampato – dice – per me è come se non ci fosse”. Forse è per la stessa ragione che ha accettato di parlare ...Da quando Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è diventato un volto molto riconoscibile della tv e dei social italiani, in tanti hanno iniziato a mettere in dubbio il fatto che sia eteros ...