Variante Omicron, sei casi potenziali in Liguria. I dati Gimbe: contagi aumentati del 42% in 7 giorni, decessi cresciuti del 33% (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Variante dietro il 30% dei contagi. Due settimane fa era stata stimata intorno allo 0,2%. E presto sarà prevalente ovunque Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladietro il 30% dei. Due settimane fa era stata stimata intorno allo 0,2%. E presto sarà prevalente ovunque

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Soul_Sword_Koto : RT @QLexPipiens: In UK, su 74.000 contagiati dalla variante Omicron, vi sono stati 18 decessi in totale. Un tasso di letalità pari allo 0,0… - catenaaurea66 : RT @QLexPipiens: In UK, su 74.000 contagiati dalla variante Omicron, vi sono stati 18 decessi in totale. Un tasso di letalità pari allo 0,0… -