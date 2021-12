Covid Usa, Fauci: “Anche con terza dove evitare assembramenti per le feste” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli americani vaccinati e immunizzati Anche con la terza dose che decidano di prendere parte a grandi incontri in occasione delle feste di Natale potrebbero non essere al sicuro. L’allarme arriva da Anthony Fauci, il virologo consulente dell’amministrazione Biden. Nel corso di un briefing alla Casa Bianca, Fauci ha sottolineato: “Ci sono molte feste alle quali è prevista la partecipazione di 30, 40, 50 persone, dove non è possibile sapere se i presenti sono vaccinati e in che misura. Quelli sono il tipo di eventi – in un contesto Omicron – ai quali non si vorrebbe prendere parte”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli americani vaccinati e immunizzaticon ladose che decidano di prendere parte a grandi incontri in occasione delledi Natale potrebbero non essere al sicuro. L’allarme arriva da Anthony, il virologo consulente dell’amministrazione Biden. Nel corso di un briefing alla Casa Bianca,ha sottolineato: “Ci sono moltealle quali è prevista la partecipazione di 30, 40, 50 persone,non è possibile sapere se i presenti sono vaccinati e in che misura. Quelli sono il tipo di eventi – in un contesto Omicron – ai quali non si vorrebbe prendere parte”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

