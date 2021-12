(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un problema con laOmicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13. Recupereremo le giornate inizialmente previste il 15 e il 22 con altrettanti turni infrasettimanali”. Lo dice il presidente della Lega di Serie B Mauro, ai microfoni di Sky Sport, dopo l’ufficialità del rinvio delle due giornate di campionato previste il 26 e il 29 dicembre. “In linea generale credo serva una maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali -aggiunge-. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che permettano ai club di lavorare serenamente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Calcio: Balata Serie B colpita da variante Omicron - #Calcio: #Balata #Serie #colpita - andreastoolbox : Covid, la Serie B si ferma. Balata a Sky: 'Dispiace per i tifosi, decisione inevitabile' | Sky Sport - TV7Benevento : Calcio: Balata, 'Serie B colpita da variante Omicron'... - sportli26181512 : Covid, la Serie B si ferma. Balata a Sky: 'Dispiace per i tifosi, decisione inevitabile': Il presidente della Lega… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Balata: 'Problemi con la variante Omicron, serve una regia nazionale che coordini le ASL locali' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Balata

"Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13 - le parole di Mauro, presidente della Lega di ...Con lo stop al torneo il presidente Maurovuole salvaguardare la regolarità del campionato stesso facendo prima recuperare i match non disputati permettendo così di ripartire tutti quanti ...Milano, 23 dicembre 2021 - Niente Serie B per Santo Stefano. E nemmeno il 29 dicembre. Colpa del Covid-19. I tanti casi registrati nelle ultime ore nelle file di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, ...Roma, 23 dic. - "Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di ripre ...