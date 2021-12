Un positivo in classe, cosa fare? Lo spiega la preside, ma avverte: "Il sistema non regge" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) cosa fare se il compagno di tuo figlio e di tua figlia e' positivo? Lo spiega ad ANSA la Cristina Costarelli, rappresentante ANP e preside del Liceo Newton di Roma. Le nuove regole chiamate "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)se il compagno di tuo figlio e di tua figlia e'? Load ANSA la Cristina Costarelli, rappresentante ANP edel Liceo Newton di Roma. Le nuove regole chiamate "...

Advertising

gicrisf : @aubreymcfato Ciò significa che mia sorella spende autonomamente soldi per fare i tamponi ogni volta che si parla d… - __ouutoftime : Un positivo in una classe l'ultimo giorno di scuola. Domani comincio vacanze con un tampone. Vorrei piangere - LoiRaffaele : Pazzesco! Ogni giorno ce n’è una nuova! E ieri mia moglie con la febbre (tampone negativo), e oggi un positivo in c… - LKynes4 : RT @mrk4m1: Ho amici prof in quarantena perché in una classe c'è qualche studente positivo. Loro sono stati tra i primi a fare la terza dos… - stefaniatalpo : @roby_italy_51 > in isolamento, tamponi a tutti, tutti negativi! Mentre la ragazza ha infettato la sua famiglia. N… -