Marotta | «Siamo all’interno di un percorso evolutivo Sull’indagine plusvalenze…»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Inter e Torino Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Inter e Torino. Le sue parole. INDAGINE PLUSVALENZE – «Ieri abbiamo emesso un comunicato esplicito, ribadisco massima collaborazione e riconfermo che abbiamo sempre agito in modo corretto. Massima serenità e collaborazione». PRIMATO – «Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione di classifica a questo punto della stagione. Questo è un merito che va attribuito alla società, al management e al tecnico che si è inserito benissimo in un momento di difficoltà facendosi seguire dalla rosa nel migliore dei modi.in un processoche ci porterà a tante soddisfazioni». COMMISSO E BARONE – ...

Advertising

luigi_Romano45 : RT @cmdotcom: #Inter, #Marotta risponde a #Commisso: 'Chiede trasparenza? Siamo abituati a trattare questi temi in Federazione' https://t.c… - InterFanTV : Le parole di #Marotta prima di #InterTorino: - MassiDL273 : RT @CalcioFinanza: Marotta: «Rispondere alla Fiorentina? Siamo abituati a discutere di questi temi nelle sedi istituzionale. Trasparenza de… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Marotta: «Rispondere alla Fiorentina? Siamo abituati a discutere di questi temi nelle sedi istituzionale. Trasparenza de… - BandieraInter : Le parole di #Marotta sul caso plusvalenze. #InterTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Siamo

Noi noncome voi'. Davide sceglie l'ironia: 'Non avendo trovato la carta segreta a Torino , sono andati a prenderla da chi l'ha presa:' . E sono in tanti a notare il messaggio scritto ...Noi noncome voi'. Davide sceglie l'ironia: 'Non avendo trovato la carta segreta a Torino , sono andati a prenderla da chi l'ha presa:'. E sono in tanti a notare il messaggio scritto ...“Ieri abbiamo emesso un comunicato stampa molto esplicito, massima collaborazione. L’Inter ha agito in modo corretto, serenità, assolutamente”. Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inte ...Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn sul tema dell’indagine sulle plusvalenze del club. “Una risposta alla Fiorentina? Siamo abituati a discutere e ...