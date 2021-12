Mercedes: una Classe G in una pillola da 12 metri per la premiere di 'Matrix: Resurrections' (Di martedì 21 dicembre 2021) A San Francisco, presso il Castro Theatre, è stato proiettato lo scorso 18 dicembre per la prima volta 'Matrix: Resurrections' , nuovo atteso film della celebre saga con Keanu Reeves. Ad attendere i ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) A San Francisco, presso il Castro Theatre, è stato proiettato lo scorso 18 dicembre per la prima volta '' , nuovo atteso film della celebre saga con Keanu Reeves. Ad attendere i ...

Advertising

ilariam_13 : Ho un tarlo ma perché la Ferrari ha una Academy se i piloti che ne fanno parte non finiscono in Ferrari ma in scude… - Maignangioia : Una scuderia che potrebbe fare un salto enorme avendo lavorato anche lei solo sul 2022, è Aston Martin (che mi pare… - Maignangioia : @leviack______ Sanno benissimo che non riescono a fare una PU in manco due settimane (a Gennaio non si può più lavo… - Maignangioia : Quindi Mercedes e Ferrari che hanno lavorato letteralmente solo sul 2022 proprio perché c'è il congelamento dei mot… - ForbesItalia : Mercedes-Benz e gli eSports: una sinergia radicata nel passato e rivolta al futuro -