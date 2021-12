False vaccinazioni, in un video il leader no vax arrestato si mostrava con un bagnoschiuma in mano e scherzava: “Ho fatto Johnson” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il leader dei no vax Filippo Accetta, fermato per le False vaccinazioni alla Fiera di Palermo, pubblicò un video sul suo profilo TikTok in cui scherzava sul fatto di essersi immunizzato. “Anche Filippo accetta si è vaccinato – mostrando una boccetta del bagnoschiuma Johnson per richiamare la società farmaceutica – mi vaccino pure io e poi dicono che sono un no vax” L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Ildei no vax Filippo Accetta, fermato per lealla Fiera di Palermo, pubblicò unsul suo profilo TikTok in cuisuldi essersi immunizzato. “Anche Filippo accetta si è vaccinato – mostrando una boccetta delper richiamare la società farmaceutica – mi vaccino pure io e poi dicono che sono un no vax” L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Advertising

HuffPostItalia : Scoperto giro di false vaccinazioni a Palermo. Arrestati leader no vax e infermiera - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “400… - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader No Vax Accetta e un'infermiera: 400 euro per u… - lasiciliait : False vaccinazioni, tra chi ha pagato (fino a 400 euro) per dose finta, pure un poliziotto e un'infermiera… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Filippo Accetta, il leader 'No Vax' arrestato per le false vaccinazioni, a cena con Salvini a Palermo [di Salvo Palazzolo]… -