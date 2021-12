Collaboratori scolastici sostituiscono i colleghi Ata delle segreterie assenti per malattia: scuole in affanno nel Lazio (Di martedì 21 dicembre 2021) A ridosso delle vacanze di Natale scoppia la grana in molte scuole della capitale e della regione Lazio: da qualche giorno le segreterie degli istituti sono rimasti in moltissimi casi prive di personale amministrativo, che è andato in malattia. Per sopperire a tali lacune i Collaboratori scolastici entrano negli uffici dei colleghi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021) A ridossovacanze di Natale scoppia la grana in moltedella capitale e della regione: da qualche giorno ledegli istituti sono rimasti in moltissimi casi prive di personale amministrativo, che è andato in. Per sopperire a tali lacune ientrano negli uffici dei. L'articolo .

