Dl recovery | governo pone questione di fiducia alla Camera

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il provvedimento con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr passerà poi all'esame del Senato: deve essere convertito in legge entro il 5 gennaio

Advertising

fattoquotidiano : Gratteri: “Per la ‘ndrangheta momento magico. Punta ai soldi del Recovery, mentre dall’agenda del governo scompare… - rtl1025 : ?? Il governo ha posto la #fiducia sul dl #recovery all'esame della Camera. Il voto è previsto per domani dalle 8.30 in poi - FrancescoR345 : RT @Federicodenata1: Gratteri: “Per la ‘ndrangheta momento magico. Punta ai soldi del Recovery, mentre dall’agenda del governo scompare l’a… - Phoenix_1889 : RT @fattoquotidiano: Gratteri: “Per la ‘ndrangheta momento magico. Punta ai soldi del Recovery, mentre dall’agenda del governo scompare l’a… - maralgo2003 : RT @Volatilevitali1: #governodeipeggiori Gratteri: “Per la ‘ndrangheta momento magico. Punta ai soldi del Recovery, mentre dall’agenda del… -

Ultime Notizie dalla rete : recovery governo

Rai News

E ilPlan Next Generation Ue, oltre che stanziare risorse finanziarie imponenti, ha costrettoe Parlamento a prendere atto della necessità e dell'urgenza delle riforme necessarie a ......la crescita nel 2022 (che vediamo appena sopra il 4%) sarà l'attuazione di successo del...Repubblica metterà alla prova la solidità della molto eterogenea coalizione che sostiene il...Il provvedimento con le misure urgenti per l'attuazione del Pnrr passerà poi all'esame del Senato: deve essere convertito in legge entro il 5 gennaio ...Sono soddisfazioni. Su cui fare leva per continuare a migliorare. Ma cui, però, non abbandonarsi con eccessi d’orgoglio ...