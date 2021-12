Medici No vax invadono l'assemblea dell'Ordine: volano urla e spintoni (Di domenica 19 dicembre 2021) Bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei Medici a Roma: una cinquantina di sanitari ha protestato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace nella Capitale, contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. Sono volati insulti e qualche spintone. I No Vax hanno urlato ‘Vergogna’ e ‘mafiosi’. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l’Ordine. L’assemblea, inizialmente riunita per discutere dell’approvazione del bilancio, è stata rinviata. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Bagarre durante l’deia Roma: una cinquantina di sanitari ha protestato durante l’incontro, che si stava svolgendo all’hotel Villa Palace nella Capitale, contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazionee Asl. Sono volati insulti e qualche spintone. I No Vax hannoto ‘Vergogna’ e ‘mafiosi’. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l’. L’, inizialmente riunita per discutere’approvazione del bilancio, è stata rinviata.

