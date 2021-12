I sotterfugi dei no vax a scuola: gli escamotage dei professori per non vaccinarsi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Proseguono i sotterfugi dei no vax che fanno di tutto per non vaccinarsi: come scrive Roberta Lanzara di Adnkronos, prendono forma gli escamotage dei no vax cercati ad arte per non ricevere la ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Proseguono idei no vax che fanno di tutto per non: come scrive Roberta Lanzara di Adnkronos, prendono forma glidei no vax cercati ad arte per non ricevere la ...

Advertising

globalistIT : - BasilioGiuseppe : @erretti42 Ecco, se fossimo stati cittadini di uno Stato normale, queste parole alle quali seguiranno i fatti, sare… - LFacciato : @borghi_claudio Non mi fraintenda per carità...Ma in un paese democratico,onesto, rispettoso della Costituzione e d… - NataleArtemisio : @gvigliotti77 @GabrieleMuccino Sono sotterfugi da cialtroni e vigliacchi degni dei vari Speranza, Brunetta e Draghi… - daniele19921 : RT @dedalocomo: Mi dispiace, caro ordine mondiale.. ..ma la forza della bellezza e della vita, è più forte, molto, ma molto più forte dei… -