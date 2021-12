(Di venerdì 17 dicembre 2021) Alla vigilia di Atalanta-Roma, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie più importante per riuscire ad alzare la quota punti in casa, ma sono tutte statistiche, quel che conta è Atalanta-Roma, è una gara di cartello è di valore, dove dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, che è comunque significativo”. Come valuta il momento? “Rientra un po’ tutto nei numeri, in questi giorni siamo stati sommersi dai numeri effettivi per ciò che abbiamo fatto, ma dobbiamo spostare tutta l’attenzione sulla partita con la Roma. Rimane una squadra di valore”. Gli infortuni? “È difficile spiegare ...

Advertising

zazoomblog : Gasperini: «Mourinho? Sicuramente è un grande allenatore poi il campo è un altro argomento» - #Gasperini: #«Mourin… - siamo_la_Roma : ??? Parla #Gasperini ??? 'La #Roma rimane una squadra di valore' ??La conferenza stampa del tecnico dell'#Atalanta… - romanewseu : Gasperini: “Mourinho può alzare il livello della Roma, noi dobbiamo migliorare il rendimento casalingo”… - napolista : #Gasperini: «#Mourinho? Sicuramente è un grande allenatore, poi il campo è un altro argomento» In conferenza: «Son… - PagineRomaniste : #Gasperini: 'La #ASRoma rimane una squadra di valore. #Mourinho grande allenatore, potrà alzare il livello'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Mourinho

Commenta per primo Atalanta - Roma sarà una sfida cruciale per i due tecnici. In una gara che si preannuncia spettacolare, come successo spesso negli ultimi scontri diretti, entrambi gli allenatori si aggrappano alla vena realizzativa dei propri ...BERGAMO - Due panchine d'oro in cinque anni contro 20 titoli nazionali ed internazionali in una carriera ventennale: a livello di trofei, il confronto tra Gian Pieroe Josènon regge molto. Ma guardando la classifica attuale delle squadre allenate dai due tecnici, Atalanta e Roma , il vero Special One è l'italiano. Dal 2016, anno del suo approdo ...Le parole del tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna con la Roma di domani. Le sue parole: La partita? “Abbiam ...In conferenza: «Sono convinto che potrà alzare il livello, è umano anche lui. Atalanta-Roma è una gara di cartello, non dobbiamo avere pensieri natalizi» ...