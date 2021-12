Lazio - Genoa, solo un "Goal primo tempo" per i liguri ma… (Di giovedì 16 dicembre 2021) Doppio anticipo in serie A con la diciottesima giornata che si apre con la sfida tra Lazio e Genoa . I biancocelesti devono migliorare lo "score" più recente (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Doppio anticipo in serie A con la diciottesima giornata che si apre con la sfida tra. I biancocelesti devono migliorare lo "score" più recente (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte ...

Advertising

IoNascoQui : Lazio – Genoa, i convocati di Shevchenko. Out Caicedo, Behrami e Marchetti - LALAZIOMIA : Genoa, sospiro di sollievo per Sheva: Cambiaso disponibile per la Lazio - osfootballstats : ITALY Serie A AWAY WIN Lazio Rome vs Genoa #SerieA #LaziovGs #Lazio #genoa #Tips #tipster #tipsters #bettingtips - hatarumor : @AdrianaSpappa C’è Lazio-Genoa?! - 11contro11 : #SerieA, giornata 18: 5 attaccanti da non schierare al #Fantacalcio #Empoli #Genoa #Lazio #Roma #Salernitana… -