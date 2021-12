Il foglietto illustrativo di Comirnaty

Leggi su butac

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci avete segnalato che starebbe circolando un’immagine ricavata dal testo deldi, il vaccino anti COVID-19 prodotto da Pfizer/Biontech. Immagine che riporta evidenziata da una freccia la frase: Bambininon è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 12 anni È vero: questa frase è presente sul fogliodel vaccino da 30 microgrammi da quando lo stesso è stato autorizzato e approvato. Non erano stati fatti studi di alcun genere sui bambini sotto ai 12 anni, ed era quindi necessario specificarlo. Da allora è passato un anno, e le cose come sapete sono cambiate. La pandemia, anche grazie alle persone che realizzano queste immagini da far circolare per spaventare i loro follower, non è terminata. E siamo ancora qui, a combattere con questo virus che ...