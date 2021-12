L’entusiasmo di O’Ward alla sua prima in F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La stella della IndyCar Patriciodebutta finalmente in F1. Il messicano, secondo nella IndyCar 2021 con due vittorie all’attivo, ha ricevuto come premio per la sua stagione un test con la McLaren ad Abu Dhabi. “Pato” ha percorso, tra la mattina ed il pomeriggio, 92 tornate sul circuito di Yas Marina, al fianco del titolare Daniel Ricciardo. È apparso entusiasta di questa esperienza, come testimoniano le sue parole al termine della giornata. Patricio: ma quanto gli piace la F1? Al termine dei 92 giri che ha percorso sulla pista emiratina,ha espresso la sua gioia in un’intervista a Motorsport.com: “Queste auto sono pazzesche! Mi aspettavo qualcosa di folle, ma è stato folledecima potenza. Pensavo che le vetture IndyCar fossero veloci, ma queste sono incredibili! Non so sinceramente cosa ...