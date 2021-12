Amantino Mancini | «La Roma può andare in Champions In futuro mi piacerebbe allenarla»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), vecchia conoscienza in casa, ha parlato della situazione del club giallorosso, svelando anche il suo sogno Ai microfoni diToday,ha parlato della situazione in casa giallorossa. PANCHINA IN EUROPA – «Magari dalla. Per me sarebbe un sogno, ma adesso mi auguro che lariesca ad arrivare inLeague perché i tifosi lo meritano».– «Secondo me può puntare allaLeague, ma deve essere più continua e più costante. La squadra mi piace però ci sono tante cosa da fare. Ha giovani interessanti e un grandissimo allenatore che è mister Mourinho». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ex ala della Roma che ha indossato la maglia giallorossa per cinque stagioni dal 2003 al 2008, per poi passare all'Inter di Mourinho dalla stagione 2008/2009. Ai microfoni di ESPN Brasile, ha parlato di due ex compagni di squadra: 'Ho giocato con Adriano per l'Inter e per la nazionale brasiliana. È stato un privilegio poter giocare durante la mia carriera al fianco di ...