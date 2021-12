Qualità della vita, in Abruzzo peggioramento in 3 province su 4 (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Aquila - Tre province abruzzesi su quattro peggiorano, con L'Aquila che perde addirittura 21 posizioni, migliora solo Teramo, che però resta comunque ultima a livello regionale. Sono i dati per l'Abruzzo dell'indagine annuale sulla Qualità della vita curata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi. In particolare, al primo posto, in Abruzzo, c'è Pescara, che è in 49/a posizione a livello nazionale e scende di sei posizioni. Segue, al 62/o posto, la provincia dell'Aquila, che scende di 21 posizioni. Poi c'è il Chietino, 63/o posto (-7). Chiude, in 68/a posizione, il Teramano, unico territorio a salire nella classifica (+8). Nel dettaglio, analizzando i singoli parametri e le performance migliori e peggiori, la provincia di Pescara è seconda in classifica per la voce "Medici di medicina ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Aquila - Treabruzzesi su quattro peggiorano, con L'Aquila che perde addirittura 21 posizioni, migliora solo Teramo, che però resta comunque ultima a livello regionale. Sono i dati per l'dell'indagine annuale sullacurata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi. In particolare, al primo posto, in, c'è Pescara, che è in 49/a posizione a livello nazionale e scende di sei posizioni. Segue, al 62/o posto, la provincia dell'Aquila, che scende di 21 posizioni. Poi c'è il Chietino, 63/o posto (-7). Chiude, in 68/a posizione, il Teramano, unico territorio a salire nella classifica (+8). Nel dettaglio, analizzando i singoli parametri e le performance migliori e peggiori, la provincia di Pescara è seconda in classifica per la voce "Medici di medicina ...

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - DarioNardella : Anche la classifica della qualità della vita @sole24ore vede #Firenze migliorare nel 2021: 11º posto su 107, terza… - sole24ore : ??L'indagine del #Sole24Ore sulla Qualità della vita 2021 #qdv21 premia #Trieste seguita da #Milano e #Trento. In fo… - ultimenotizie : #Trieste, seguita da Milano e Trento, sono le città con migliore 'Qualità della vita 2021', in Italia, secondo l'an… - DiegoNatoli2 : RT @sarasarli: Come qualità della vita #Roma balza dal 32esimo posto al 13esimo posto grazie al lavoro costante della #Raggi Questo dimost… -

