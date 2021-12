Gli auguri di Elisabetta Canalis al marito Brian Perri: “Sei il nostro eroe” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Elisabetta Canalis e Brian Perri sono una delle coppie più affiatate dello showbiz: lei è una delle showgirl più conosciute e amate d’Italia, lui è un chirurgo americano che nel 2011 l’ha conquistata con i suoi occhi azzurrissimi. Da quel momento non si sono più lasciati (e nel 2014 si sono sposati), e il loro amore non ha mai smesso di crescere: lo dimostra il dolcissimo post che la ex velina ha dedicato al marito su Instagram in occasione del suo compleanno. “Buon compleanno al nostro eroe! Ti amiamo, tesoro“, ha scritto Canalis a corredo di una raccolta di foto. Foto che raccontano la giornata che la showgirl e il marito hanno trascorso a casa, in compagnia della figlia Skyler Eva, per festeggiare il 54esimo compleanno di ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021)sono una delle coppie più affiatate dello showbiz: lei è una delle showgirl più conosciute e amate d’Italia, lui è un chirurgo americano che nel 2011 l’ha conquistata con i suoi occhi azzurrissimi. Da quel momento non si sono più lasciati (e nel 2014 si sono sposati), e il loro amore non ha mai smesso di crescere: lo dimostra il dolcissimo post che la ex velina ha dedicato alsu Instagram in occasione del suo compleanno. “Buon compleanno al! Ti amiamo, tesoro“, ha scrittoa corredo di una raccolta di foto. Foto che raccontano la giornata che la showgirl e ilhanno trascorso a casa, in compagnia della figlia Skyler Eva, per festeggiare il 54esimo compleanno di ...

