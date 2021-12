Elisa Isoardi conduttrice al Festival di Sanremo 2022? L’indiscrezione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il settimanale Vero sostiene che dopo un periodo di pausa Elisa Isoardi potrebbe ritornare in tv proprio dal palco del Teatro Ariston Dopo un periodo di pausa Elisa Isoardi potrebbe tornare in tv! A dare L’indiscrezione è stato il settimanale Vero. Tra le pagine del magazine, infatti, si legge che la conduttrice sarebbe stata scelta proprio da Amadeus per partecipare in veste di conduttrice in una delle serate del Festival di Sanremo. La kermesse musicale si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Il nome di Isoardi non è l’unico. Sembrerebbe, infatti, che Amadeus in qualità di Direttore Artistico abbia puntato anche su altri nomi del mondo dello spettacolo. Oltre Elisa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il settimanale Vero sostiene che dopo un periodo di pausapotrebbe ritornare in tv proprio dal palco del Teatro Ariston Dopo un periodo di pausapotrebbe tornare in tv! A dareè stato il settimanale Vero. Tra le pagine del magazine, infatti, si legge che lasarebbe stata scelta proprio da Amadeus per partecipare in veste diin una delle serate deldi. La kermesse musicale si terrà dall’1 al 5 febbraio. Il nome dinon è l’unico. Sembrerebbe, infatti, che Amadeus in qualità di Direttore Artistico abbia puntato anche su altri nomi del mondo dello spettacolo. Oltre...

Advertising

361_magazine : Nuovi scenari per il futuro in televisione di #ElisaIsoardi #sanremo #sanremo2022 - ConduttriciT : @ElisaIsoardi condurrà #Sanremo2022 Amadeus avrebbe scelto Elisa Isoardi per una delle serate del Festival della… - MondoTV241 : Sanremo 2022, Elisa Isoardi co-conduttrice con Amadeus? Resta in piedi l'ipotesi Marcuzzi #sanremofestivalrai… - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi in difficoltà: ora è senza… Costanzo: “Deve…” - DrApocalypse : #Sanremo2022, Elisa Isoardi co-conduttrice per una sera? -