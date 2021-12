Pagelle Fiorentina Salernitana: Vlahovic è un uragano – VOTI (Di sabato 11 dicembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Fiorentina Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Salernitana, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Vlahovic FLOP: Bogdan VOTI Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6 (86? Venuti sv), Milenkovic 6 (45? Igor 6,5), Quarta 7, Biraghi 6,5 (86? Terzic sv); Bonaventura 6,5, Torreira 6, Duncan 6 (80? Maleh 6,5); Callejon 6 (72? Sottil 6,5), Vlahovic 7, Gonzalez 6,5. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Venuti, Terzic, Amrabat, Benassi, Igor, Pulgar, Sottil, Maleh, Saponara, Kokorin. All. Italiano 7 Salernitana (3-5-2): Belec ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Bogdan(4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6 (86? Venuti sv), Milenkovic 6 (45? Igor 6,5), Quarta 7, Biraghi 6,5 (86? Terzic sv); Bonaventura 6,5, Torreira 6, Duncan 6 (80? Maleh 6,5); Callejon 6 (72? Sottil 6,5),7, Gonzalez 6,5. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Venuti, Terzic, Amrabat, Benassi, Igor, Pulgar, Sottil, Maleh, Saponara, Kokorin. All. Italiano 7(3-5-2): Belec ...

