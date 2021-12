Revoca temporanea del Green pass per i positivi al Covid: allo studio una misura ad hoc (Di venerdì 10 dicembre 2021) La presenza ormai diffusissima tra la popolazione del Certificato verde di vaccinazione pone però un serio problema, ossia quello di coloro che, pur avendolo, risultano positivi al Covid e ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 dicembre 2021) La presenza ormai diffusissima tra la popolazione del Certificato verde di vaccinazione pone però un serio problema, ossia quello di coloro che, pur avendolo, risultanoale ...

Advertising

lucab962 : RT @petunianelsole: 'Il ministero della Salute sta lavorando per attivare la temporanea revoca del Green pass alle persone che, già in poss… - AriannaPioli : RT @dottorbarbieri: ???? MINISTERO SALUTE AL LAVORO SU TEMPORANEA REVOCA #GREENPASS PER VACCINATI POSITIVI. Servirebbe modifica normativa e… - clirema : RT @dottorbarbieri: ???? MINISTERO SALUTE AL LAVORO SU TEMPORANEA REVOCA #GREENPASS PER VACCINATI POSITIVI. Servirebbe modifica normativa e… - Zio_Baffone : RT @dottorbarbieri: ???? MINISTERO SALUTE AL LAVORO SU TEMPORANEA REVOCA #GREENPASS PER VACCINATI POSITIVI. Servirebbe modifica normativa e… - LB85693099 : RT @dottorbarbieri: ???? MINISTERO SALUTE AL LAVORO SU TEMPORANEA REVOCA #GREENPASS PER VACCINATI POSITIVI. Servirebbe modifica normativa e… -