Ascolti TV 8 dicembre | Il Paradiso delle Signore prende il largo e supera tutte le soap

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Immacolata più che interessante per Rai e Mediaset che, dopo il cambio del palinsesto del 7, sono riusciti a ripristinare glitv. Nel DayTime pomeridiano sono saltati sia Uomini e Donne che Amici, consentendo a Ildiil(oltre 2.24 milioni di spettatori epiù vista della giornata). Sono tornati a macinare dei risultati strepitosi anche i due game show di Rai 1. Ai Soliti Ignoti ha partecipato Bruno Vespa, il quale ne ha approfittato per pubblicizzare il suo nuovo libro. Il giornalista e conduttore ha messo in funzione tutta la sua perspicacia e si è presentato alla fase finale del gioco con un montepremi esorbitante.TV ieri 8: flop sonoro per ...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 8 Dicembre 2021. Remi vince col 15.1%, flop Tutta Colpa di Freud (9.3%), cresce Mare Fuori (… - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 8 dicembre 2021: Remi, Mare Fuori, Tutta colpa di Freud - herisson13 : @lofioramonti @RossellaMuroni @tomasomontanari @Facciamo_ECO @FranFerrante @GreenItalia1 @GiaSilvestrini… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 8 dicembre 2021: vince Remi, male Tutta colpa di Freud, bene Chi l'ha visto, Mare Fuori e G… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 8 dicembre 2021: Access Prime Time e Preserale -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Redazione Sorrisi Rai1, "Remi" : 3.137.000 di spettatori, 15,1% di share Rai3, " Chi l'ha visto? ": 2.036.000 spettatori, 10,4% di share Canale 5, " Tutta colpa di Freud" : 1.795.000 spettatori, 9,3% ...2021: i dati auditel della fiction Tutta colpa di Freud e del film in prima visione Remi Sfida in, ieri sera 8, tra il film Remi e la serie tv Tutta colpa di Freud ,...Il segretario generale della Cgil puntualizza: "E' semplicemente uno strumento per chiedere di essere ascoltati, tutelati e per produrre cambiamenti" ...C'è un fermo per l'omicidio di Dario Angeletti, professore all’università della Tuscia, trovato morto nella sua auto a Tarquinia ...